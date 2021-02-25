П’яний тракторист розчищав сніг у центрі Львова, а потім хотів втекти від поліції

На площі Петрушевича п’яний водій трактора, який розчищав дороги від снігу, вчинив ДТП, а потім намагався втекти від правоохоронців. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Випадок стався у середу ввечері, 24 лютого, на площі Петрушевича, що в центральній частині міста. Водій трактора, 36-річний львів’янин, будучи у стані алкогольного сп’яніння, врізався в авто.

«36-річний львів’янин, керуючи трактором, не помітив та не почув сигнал попередження від водія автомобіля Hyundai, який був позаду. Чоловік поїхав заднім ходом і вдарив автомобіль останнього. Коли на місце приїхали поліцейські, то відразу побачили, що водій трактора був нетверезий. Він намагався пішки втекти від патрульних, проте марно», – йдеться у повідомленні.

Перевірка на Drager’i показала 2,29 проміле алкоголю у крові тракториста, що в 11 разів перевищує допустиму норму.

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На порушника склали два протоколи: за ст.124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ч.1 ст.130 (керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП.

Чи є тракторист-порушник працівником комунальних служб Львова, наразі не відомо.

Водночас у патрульній поліції додають, що загалом протягом останньої доби на Львівщині спіймали 22 п’яних водіїв, що є своєрідним рекордом для буднього дня.

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