ОСТАННІ НОВИНИ

П’яний тракторист розчищав сніг у центрі Львова, а потім хотів втекти від поліції

Наталя Дуляба

|

На площі Петрушевича п’яний водій трактора, який розчищав дороги від снігу, вчинив ДТП, а потім намагався втекти від правоохоронців. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Випадок стався у середу ввечері, 24 лютого, на площі Петрушевича, що в центральній частині міста. Водій трактора, 36-річний львів’янин, будучи у стані алкогольного сп’яніння, врізався в авто.

«36-річний львів’янин, керуючи трактором, не помітив та не почув сигнал попередження від водія автомобіля Hyundai, який був позаду. Чоловік поїхав заднім ходом і вдарив автомобіль останнього. Коли на місце приїхали поліцейські, то відразу побачили, що водій трактора був нетверезий. Він намагався пішки втекти від патрульних, проте марно», – йдеться у повідомленні.

Перевірка на Drager’i показала 2,29 проміле алкоголю у крові тракториста, що в 11 разів перевищує допустиму норму.

Реклама партнерів

На порушника склали два протоколи: за ст.124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ч.1 ст.130 (керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП.

Чи є тракторист-порушник працівником комунальних служб Львова, наразі не відомо.

Водночас у патрульній поліції додають, що загалом протягом останньої доби на Львівщині спіймали 22 п’яних водіїв, що є своєрідним рекордом для буднього дня.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так
Олена КАРП'ЮК
Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так

Приватне підприємство «Аутпост» більш ніж за 9,5 млн грн охоронятиме низку музеїв, що підпорядковані Львівській націонал...

Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію
Вероніка РОЙ
Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію

Майже рік Україна бореться з пандемією коронавірусної інфекції. За цей час недугу підхопили понад мільйон українців, ще ...

Революція у Шевченківському гаю: проти кого?
Севастіян ДМИТРУХ
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?

Напередодні Різдва Христового нечиста сила буяє особливо, бо не може стерпіти правди про Сина Божого, який приходить на ...

А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...