На Сихові мама із сином пограбували жінку

Посеред дня на Сихові жінка із чоловіком вирвали готівку в жінки, яка обмінювала гроші на проспекті Червоної Калини. Нападниками виявилась 50-річна мати і її 27-річний син. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Про грабіж повідомила донька потерпілої. З її слів, невідомі особи, а саме жінка та чоловік, вирвали з рук матері 300 доларів США біля обмінника валют на проспекті Червоної Калини.

Як з’ясувалося, зловмисники запропонували жінці обміняти гроші за вигіднішим курсом. Але після фінансової операції чорного ринку жінка зрозуміла, що у її руках залишились звичайні папірці. Коли потерпіла попросила повернути її гроші, невідомі сіли в автомобіль ВАЗ помаранчевого кольору і поїхали в напрямку «Центру Довженка».

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Правоохоронці задіяли план «Перехоплення». Камери спостереження зафіксували цей автомобіль в районі вулиць Опришківська–Кордуби. Невдовзі після цього розшукуваний транспортний засіб «засвітився» на перетині вулиць Замарстинівська–Варшавська.

Поліцейські заблокували автомобіль ймовірних зловмисників на вулиці Варшавській. В салоні автомобіля були жінка та чоловік, згодом виявилося – 50-річна мати та 27-річний син. Обоє проживають у Львові.

Речові докази вилучили. Тривають слідчі дії.

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