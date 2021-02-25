На Львівщині зафіксували дві найчисельніші популяції зубрів

У лісових масивах Львівщини виявили дві репродуктивні та найчисельніші в Україні субпопуляції зубрів – це біловезькі та біловезько-кавказькі. Цьогоріч в області облікували 121 зубра, з яких 84 – на рівнині та 37 – у Карпатах. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Заходи з р інтродукції зубрів на Львівщині розпочали впроваджувати з 2007 року. Відтак у межах реалізації Програм відновлення цього виду у 2010 році в гірську частину області вдалося завезти декілька зубрів гірської субпопуляції, а на рівнинну частину області – зубрів біловезької субпопуляції. Таким чином врятували наявних зубрів та підживили їх новозаселеними.

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«Зубри в ДМГ “Стир” (мале Полісся Львівщини) з наявних в Україні вільних Популяцій – це єдина група зубрів, яка представлена чистою Біловезькою лінією „Європейського Зубра”. Завдяки придбаним та завезеним з Вінничини зубрам вдалося відновити Лопатинську субпопуляції зубрів. Від початку відновлення Біловезької лінії зубрів їхня чисельність зросла майже у п’ять разів», – йдеться у повідомленні.

Також дав результат підбору особин зубрів біловезтко-кавказької лінії на територіях країн Європи, де ці тварини генетично віддалені від наявних в українських Карпатах. Відтак, одинадцять зубрів біловезько – кавказької лінії, яких завезли у ліси Національного природного парку «Сколівські Бескиди», жили в Європі у парках та вольєрах. А у нас живуть в дикій природі. Взимку їх підгодовують працівники парку. А влітку зубри наче розчиняються у лісі, їх не видно. За цей час ця субпопуляція зросла втричі.

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