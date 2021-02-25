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На Львівщині викрили «ботоферму», якою керували з Росії

Вероніка Рой

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Кіберфахівці Служби безпеки блокували на Львівщині діяльність «ботоферм», які використовувались спецслужбами Росії для розповсюдження недостовірної інформації про ситуацію в Україні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі СБУ Львівщини.

Було встановлено, що кілька жителів регіону організували роботу так званих «ботоферм». Вони забезпечували технічну можливість віддаленої реєстрації облікових записів на загальнодоступних ресурсах та у соцмережах через російську веб-платформу.

«Використовуючи SIM-картки мобільного зв’язку українських і російських операторів, зловмисники створювали анонімні віртуальні акаунти. Через них вони розповсюджували недостовірну інформацію про ситуацію в Україні для створення панічних настроїв у суспільстві та дискредитації української влади. Також здійснювали псевдозамінування об’єктів інфраструктури регіону», – інформують в СБУ.

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Правоохоронці провели обшуки за адресою розташування телекомунікаційного обладнання. Під час слідчих дій вилучено комп’ютерну техніку та майже 900 ідентифікаторів SIM-карток операторів мобільного зв’язку. Триває досудове слідство.

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Фото: СБУ

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