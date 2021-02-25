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На Львівщині судять водія за смертельну ДТП, причиною якої раніше вважали лелеку

Андрій Котенський

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Лелека не винуватець смертельної ДТП на Львівщині, де загорілася вантажівка та мікроавтобус. Обвинувачення проти водія скерували до суду. Про це Львівському порталу повідомили у прокуратурі Львівщини.

Стрийською місцевою прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт щодо 44-річного жителя Тернопільської області, якого обвинувачують у порушенні ПДР, що спричинило потерпілим середньої тяжкості тілесні ушкодження, а також смерть ще одного потерпілого.

Встановлено, що у липні минулого року на в’їзді в село Пукеничі (Стрийського району) водій автомобіля Mercedes-Benz виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем «Volkswagen».

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Тоді ж у ЗМІ активно поширювалася інформація, що «на в’їзді в селище Пукеничі Львівської області лелека ледь не влетіла в лобове скло вантажівки. Водій смикнув кермо і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з мікроавтобусом. Обидві машини загорілися».

Проте досудовим розслідуванням було встановлено, що причиною ДТП стала неуважність водія «Mercedes» до зміни дорожньої обстановки і у цього водія була можливість уникнути зіткнення.

Внаслідок ДТП двоє пасажирів «Volkswagen»: 30-річний брат водія та його 25-річний товариш отримали травми середнього ступеня важкості, а 39-річний водій загинув.

Винуватцю смертельної ДТП загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

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