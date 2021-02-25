На Львівщині судять водія за смертельну ДТП, причиною якої раніше вважали лелеку

Лелека не винуватець смертельної ДТП на Львівщині, де загорілася вантажівка та мікроавтобус. Обвинувачення проти водія скерували до суду. Про це Львівському порталу повідомили у прокуратурі Львівщини.

Стрийською місцевою прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт щодо 44-річного жителя Тернопільської області, якого обвинувачують у порушенні ПДР, що спричинило потерпілим середньої тяжкості тілесні ушкодження, а також смерть ще одного потерпілого.

Встановлено, що у липні минулого року на в’їзді в село Пукеничі (Стрийського району) водій автомобіля Mercedes-Benz виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем «Volkswagen».

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Тоді ж у ЗМІ активно поширювалася інформація, що «на в’їзді в селище Пукеничі Львівської області лелека ледь не влетіла в лобове скло вантажівки. Водій смикнув кермо і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з мікроавтобусом. Обидві машини загорілися».

Проте досудовим розслідуванням було встановлено, що причиною ДТП стала неуважність водія «Mercedes» до зміни дорожньої обстановки і у цього водія була можливість уникнути зіткнення.

Внаслідок ДТП двоє пасажирів «Volkswagen»: 30-річний брат водія та його 25-річний товариш отримали травми середнього ступеня важкості, а 39-річний водій загинув.

Винуватцю смертельної ДТП загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

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