Мін’юст назвав найпоширеніші серед українців імена по батькові

З 1 січня 2021 року українці можуть за бажанням змінювати не тільки ім’я чи прізвище, а й по батькові. На сьогодні цим правом скористалися 114 громадян. Найпоширенішими як для чоловіків, так і для жінок у Мін’юсті назвали вісім імен. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міністерства.

Так, серед найчисленніших змінених по-батькові – Миколайович/Миколаївна, Володимирович/Володимирівна, Олександрович/Олександрівна, Іванович/Іванівна, Васильович/Василівна, Сергійович/Сергіївна, Вікторович/Вікторівна, Михайлович/Михайлівна. Зазначимо, що з початку поточного року, станом на 18 лютого, з-поміж 572 поданих заяв задовольнили п’яту частину – відтак, 114 осіб змінили свої по батькові.

Кожна людина в Україні, згідно з чинним законодавством, починаючи з 16 років, може змінити своє прізвище, ім’я або по батькові за власним бажанням. Для таких змін у більш ранньому віці – з 14 років – це можна зробити за згодою батьків. З 14-річного віку особа має право змінити частину свого повного імені за згодою одного з батьків, якщо:

другий з батьків помер, визнаний безвісно відсутнім, оголошений померлим, визнаний обмежено дієздатним, недієздатним, позбавлений батьківських прав стосовно цієї дитини;

відомості про батька (матір) дитини виключено з актового запису про її народження або якщо відомості про чоловіка як батька дитини внесені до актового запису про її народження за заявою матері.

У разі, якщо один з батьків заперечує щодо зміни по батькові дитини, то спір може вирішуватися органом опіки та піклування або судом. При вирішенні беруться до уваги виконання батьками своїх обов’язків стосовно дитини та інші обставини, які засвідчують відповідність зміни по батькові інтересам дитини.

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Зазначимо, що заяву про зміну імені приймає, розглядає, а також веде їх облік державні відділи РАЦС за місцем проживання особи. Якщо громадянин України постійно проживає за кордоном, цю функцію виконує дипломатичне представництво або консульська установа України, в якій особа перебуває на постійному консульському обліку.

Разом із заявою про зміну імені потрібно подати:

паспорт і свідоцтво про народження заявника;

свідоцтво про шлюб (у разі коли заявник перебуває у шлюбі) або про розірвання шлюбу (у разі коли шлюб розірвано);

свідоцтва про народження дітей (у разі, коли заявник має малолітніх або неповнолітніх дітей);

свідоцтва про зміну імені заявника, батька чи матері, якщо воно раніше було змінено;

свою фотокартку;

квитанцію про сплату державного мита.

Така процедура обійдеться всього у 5,1 грн. При повторній зміні персональних даних доведеться сплатити 51 грн. Заяву розглядають упродовж 3 місяців. Цей термін може бути продовжений, однак не більше ніж на 3 місяці і за наявності на це поважних причин.

Висновок про можливість зміни імені надає територіальний орган Національної поліції за місцем проживання заявника. Після отримання дозволу заявникові необхідно звернутися у відділ ДРАЦС для складання актового запису про зміну імені або прізвища. Якщо не зробити цього протягом 3 місяців без поважних причин — дозвіл втратить силу.

У Мін’юсті також зауважили, що існують причини, коли громадянину можуть відмовити у зміні імені. А саме – у разі:

здійснення стосовно заявника кримінального провадження або його перебування під адміністративним наглядом;

наявності у заявника судимості, яку не погашено або не знято в установленому законом порядку;

офіційного звернення правоохоронних органів іноземних держав про оголошення розшуку заявника;

подання заявником неправдивих відомостей.

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