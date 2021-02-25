Коли в Україні стартує призовна кампанія

Цьогорічна призивна кампанія на військову строкову службу відповідно до Указу президента проходитиме у квітні – червні та у жовтні – грудні цього року. Про це Львівському порталу повідомив пресофіцер Львівського облвіськкомісаріату Володимир Фітьо.

Відповідно до закону України Про військовий обов’язок і військову службу, до війська підуть служити юнаки від 18 до 27 років.

«Якщо призовник не отримав повістки – це не є підставою неявки у територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Відповідно до закону України Про військовий обов’язок і військову службу, громадяни призовного віку зобов’язані з’явитися до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову, визначеного Указом Президента України», – повідомив Володимир Фітьо.

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Також згідно цього Указу відбудеться звільнення військовослужбовців строкової служби, які відслужили встановлені терміни.

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