Яворівський полігон відвідав бригадний генерал Збройних Сил США

Міжнародний центр миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відвідав командувач командування підготовки 7 армії Сухопутних військ збройних сил США бригадний генерал Крістофер Норрі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Академії сухопутних військ.

«Рік, що минув від нашої останньої зустрічі, був непростим. Пандемія суттєво вплинула на наші спільні плани. Втім, попри перешкоди, ми продовжуємо реалізовувати намічене, насамперед у межах діяльності «Багатонаціональної групи з підготовки – Україна», що триває на базі МЦМБ. Продовжуємо нарощувати тренувальні спроможності Центру й вдосконалювати його навчально-матеріальну базу та соціальну інфраструктуру», – наголосив начальник Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук.

Як зазначив бригадний генерал Крістофер Норрі, американські військовослужбовці не тільки навчають українських колег, а й переймають їх бойовий досвід і навички. Тож, ця співпраця є вигідною для обох армій і країн.

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Бригадний генерал Крістофер Норрі ознайомився зі станом та перспективами розвитку Навчального центру підготовки підрозділів та Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії.

«Я надзвичайно вражений темпом розвитку, якого досягли тут. Взагалі, ідея Навчального центру підготовки підрозділів дуже важлива для армії. Ми віддані нашому партнерству, осередком якого є саме Міжнародний центр миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ. Окремо хочу відзначити лідерів, які ведуть до успіху ці навчальні підрозділи. Генерал-лейтенант Павло Ткачук та його підлеглі роблять шалений внесок у розбудову та розвиток. До слова, цей навчальний центр унікальний. Він надзвичайно важливий для України. Не менш важливий він і для США. Ми пишаємося нашою співпрацею, нашим спільними зусиллями. Виконуючи спільне завдання, коли ми готуємо підрозділи за принципом «Тренувати так, як вони воюють», ми переконуємось, що жоден солдат чи підрозділ не вирушать у бій непідготовленими», – додав Крістофер Норрі.

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Фото: Академія сухопутних військ