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Через пожежу в будинку на Львівщині загинув власник

Юлія Осим

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Нещасний випадок стався 24 лютого у селі Мавковичі поблизу Городка. Вранці у житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинув 67-річний власник. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі управління ДСНС у Львівській області.

Повідомлення про пожежу надійшло у Службу порятунку о 06.04. Вогонь зайнявся у цегляному будинку, критому шифером, розміром 8*8 м. На місце події негайно прибули рятувальники. У будівлі було виявлено тіло власника 1953 року народження без будь-яких ознак життя.

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Пожежу вдалося повністю ліквідувати о 07.33. Вогонь знищив дах на площі 40 кв. м, перекриття на площі 30 кв. м, стіни на площі 20 кв. м та речі домашнього вжитку на площі 20 кв. м. також пошкоджено стіни на площі 20 кв. м.

До ліквідації пожежі залучили 7 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

Наразі встановлюються обставини події та причина виникнення пожежі.

Фото ГУ ДСНС у Львівській області

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