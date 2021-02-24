В Україні посили вимоги до перевезення дітей в автокріслах

Кабмін вніс зміни до правил дорожнього руху стосовно підвищення безпеки пересування дітей в автокріслах. Відповідну постанову про встановлені європейські підходи та правила перевезень схвалили на засідання уряду 24 лютого. Про це повідомляє Урядовий портал.

Внесені зміни до ПДР:

визначають особливі вимоги до установлення дитячих утримуючих систем в транспортних засобах (наприклад, щоб автокрісло відповідало зросту дитини);

визначають перелік транспортних засобів, щодо яких допустимі виключення норми використання дитячих утримуючих систем (наприклад, автобуси, карети швидкої, інший спеціалізований транспорт);

замінюють термін «спеціальні засоби», який застосовується у чинних ПДР на термін «дитяча утримуюча система».

За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, на сьогодні безпека на дорозі є головним пріоритетом. Особливо ж коли це стосується дітей.

«В Україні вже посилена відповідальність водіїв за порушення правил перевезення дітей не в автокріслах. І ми продовжуємо вдосконалювати законодавство, запозичуючи та імплементуючи ключові європейські підходи та правила у підвищенні безпеки цих перевезень», – відзначив Владислав Криклій.

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Повідомляється, що постанова була розроблена Мінінфраструктури та мала на меті привести у відповідність акти уряду до Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення правил перевезення дітей».

Нагадуємо, що штраф за перевезення дитини без автокрісла становить 510 гривень, а якщо водій вчинив аналогічне порушення вдруге за рік — 850 гривень.

Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада ввела штрафи за перевезення дітей без автокрісел. Додамо, що раніше Міністерство охорони здоров’я України розповідало, чому варто використовувати автокрісло для дітей.

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