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У дитячій лікарні на Орлика почали приймати дітей з орфанними захворюваннями

Андрій Котенський

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У дитячій лікарні на Орлика на реабілітацію почали приймати дітей з орфанними захворюваннями, зокрема — хворобою Дюшена. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За словами заступника головного лікаря медичного закладу Романа Гереги прийом дітей з орфанними захворюваннями налагодили після того, як це питання поставили батьки з БО «БФ «Ельдар — з надією у серці», зокрема — одна з матерів дитини з хворобою Дюшена Карина Петоян.

Відтак у лікарні погодилися надати дітям з рідкісними генетичними захворюваннями простір для швидкого обстеження та потрібної реабілітації, аби максимально уникнути контактів із людьми, не стояти у довгих чергах.

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«Вже розробленографік перебування таких дітей у нашій лікарні, і цього тижня вже прийняли перших трьох дітей з хворобою Дюшена на обстеження та реабілітацію. Після проходження ними реабілітації, таку змогу матимуть наступні троє діток, і так далі», — додав Роман Герега.

За словами завідувача неврологічним відділенням лікарі Олега Куксенка, діти з орфанними захворюваннями, які поступають у лікарню, потребують комплексного обстеження усіх вузькопрофільних спеціалістів та індивідуального плану реабілітації.

«Хвороба Дюшена вражає не лише нервову систему, а й усі органи і системи. Тому на базі нашої клініки вони мають можливість без черг та очікувань у людних місцях пройти усі види діагностичних обстежень — лабораторні, ультразвукові, серцево-судинної системи, отримати консультацію суміжних спеціалістів та спеціально розроблену реабілітацію впродовж 10-ти днів у нашому реабілітаційному відділенні», — розповів Олег Куксенко.

Довідка

28 лютого — Міжнародний день боротьби з орфанними захворюваннями. Цей день відзначається щорічно в останній день лютого.

Міодистрофія Дюшена — генетичне захворювання, що характеризується швидким прогресуванням м’язової дистрофії.

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