Російські хакери атакували систему документообігу держорганів, – РНБО

Центр кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони України зафіксував спроби поширення шкідливих документів через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади. Атаку пов’язують із російськими хакерами. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі РНБО.
«Метою атаки було масове зараження інформаційних ресурсів державних органів, оскільки саме з використанням цієї системи здійснюється документообіг у більшості органів державної влади», – йдеться у повідомленні.
Шкідливі документи містили макрос, який під час відкриття файлів приховано завантажував програму для віддаленого управління комп’ютером. В РНБО кажуть, що способи та засоби реалізації цієї кібератаки дозволяють пов’язати її з одним із хакерських шпигунських угруповань з Російської Федерації.
За сценарієм атака належить до так званих supply chain attack. Це атака на ланцюжок поставок, під час якої атакуючі намагаються отримати доступ до цільової організації не напряму, а через вразливості в інструментах і сервісах, які вона використовує.
Найвідомішими та наймасштабнішими атаками такого типу стали NotPetya, спрямована на пошкодження української інфраструктури у 2017 році, та Solorigate – кібершпигунська операція Російської Федерації 2020-2021 року, яку нині розслідують у США.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Наталя Дуляба