Поблизу Львова затримали чотири вантажівки з незаконною деревиною

Минулої доби патрульні виявили поблизу Львова одразу чотири вантажівки, які незаконно перевозили деревину. Один з водіїв навіть пропонував хабара, щоби уникнути подальших проблем із законом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Першого порушника спіймали біля населеного пункту Ямпіль на автодорозі Київ – Чоп. 33-річний чоловік за кермом Mercedes-Benz з напівпричепом перевозив колоди дуба. Під час перевірки документів патрульні виявили неточності та відсутність деяких даних. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

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Другу вантажівку виявили на Західному обході Львова. Під час перевірки документів у 50-річного водія автомобіля КАМАЗ з перевезеною деревиною патрульні також знайшли порушення. Та чоловік, аби уникнути подальших проблем із законом, запропонував 1 500 грн хабара. Коли ж громадянина попередили про кримінальну відповідальність, порушник почав казати, що готовий підвезти ще гроші.

Відтак, патрульні викликали на місце події слідчих, тож тепер водієві загрожує не тільки відповідальність за, ймовірно, незаконне перевезення деревини, а й за ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) ККУ.

На тій самій ділянці дороги патрульні зупинили ще один КАМАЗ. У 34-річного керманича не було жодного документу на деревину, яку він перевозив. На місці теж працювали слідчі.

Четвертий випадок стався у селі Пасіки-Зубрицькі на автодорозі Київ – Чоп. 39-річний чоловік вантажівки DAF з причепом віз був. Під час перевірки документів виявилося, що він мав перевозити сосну. На місце події також скерували слідчо-оперативну групу.

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