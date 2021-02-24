Пільги на комуналку отримують майже 2 мільйони українців

Пільги на оплату житлово-комунальних послуг в Україні отримують 1,8 мільйона людей. Знижка на комуналку становить від 25% до 100%. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Кабміну.

За даними Мінсоцполітики, зараз пільги на оплату комунальних послуг отримують 1,8 мільйона українців. У січні середній розмір пільги становив 1100 грн.

Розмір знижки залежить від категорії пільговика і стартує від 25%, а завершується всіма 100%.

Так, 25% знижки на оплату комунальних послуг отримують діти війни.

Реклама партнерів

На пільги розміром 50% можуть розраховувати:

учасники війни;

члени сім’ї померлих (загиблих) ветеранів війни та військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби;

багатодітні сім’ї;

колишні в’язні концентраційних таборів;

ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, ветерани Нацполіції України та їхні вдови;

звільнені з військової служби особи, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби;

батьки та члени сімей осіб, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків;

постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи особи, віднесені до категорії І або ІІ.

75% знижки на оплату комуналки претендують учасники бойових дій, а також колишні неповнолітні (на момент ув’язнення не виповнилось 18 років) в’язні концентраційних таборів, які народилися у місцях примусового тримання їхніх батьків.

Пільги, які покривають оплату комунальних послуг на всі 100%, в Україні можуть отримати особи з інвалідністю внаслідок війни; колишні малолітні (на момент ув’язнення не виповнилось 14 років) в’язні концентраційних таборів, визнані особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин.

Нагадаємо, нещодавно у Мінсоцполітики заявили, що проситимуть збільшити фінансування субсидій на 10 млрд грн.

Як писав Львівський портал, ще у 2019 році Мінфін провів ревізію субсидій, під час якої «вилізли» «мертві душі» та безпідставно нараховані десятки мільйонів гривень.

А станом на початок 2020 року на Львівщині була найбільша заборгованість із виплати субсидій. Пільговикам не дали понад 7 млн грн.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.