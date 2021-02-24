ОСТАННІ НОВИНИ

Львів’ян запрошують на весняний концерт «Jazz in love»

Омелян Шевчук

|

Львів’ян запрошують до театру імені Марії Заньковецької насолодитися весняним джазовим концертом «Jazz in love». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

8 березня о 17:00 та о 19:30 на сцені театру Заньковецької виступить Paul Komolafe (Нігерія), Юлія Швед та гурт Shockolad.

Артисти творитимуть музику, яка зароджена з любові до імпровізації – найкращі джазові мелодії.

Реклама партнерів

В концерті будуть об’єднані як світові сучасні джазові хіти у власних  аранжуваннях Shockolad, так і українські ретро пісні в оригінальних джазових інтерпретаціях.

Музика, яка лунатиме, буде пронизана відчуттями весни та одного з найцінніших почуттів людства – любові.

Як відомо, лідерами Shockolad є одні з найяскравіших джазових музикантів України та східної Європи Ігор Гнидин та Анастасія Літвінюк. До них доєднаються басист Андрій Кохан, яскрава вокалістка Юлія Швед та оригінальний голос від Пола Комолафе з Нігерії.

Концерти відбуватимуться із дотриманням карантинних вимог тому кількість місць обмежена.

Квитки можна придбати за посиланням. О 17:00 на bigshow1 та  о 19:30 на bigshow2.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так
Олена КАРП'ЮК
Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так

Приватне підприємство «Аутпост» більш ніж за 9,5 млн грн охоронятиме низку музеїв, що підпорядковані Львівській націонал...

Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію
Вероніка РОЙ
Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію

Майже рік Україна бореться з пандемією коронавірусної інфекції. За цей час недугу підхопили понад мільйон українців, ще ...

Революція у Шевченківському гаю: проти кого?
Севастіян ДМИТРУХ
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?

Напередодні Різдва Христового нечиста сила буяє особливо, бо не може стерпіти правди про Сина Божого, який приходить на ...

А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...