Львів’ян запрошують на весняний концерт «Jazz in love»

Львів’ян запрошують до театру імені Марії Заньковецької насолодитися весняним джазовим концертом «Jazz in love». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

8 березня о 17:00 та о 19:30 на сцені театру Заньковецької виступить Paul Komolafe (Нігерія), Юлія Швед та гурт Shockolad.

Артисти творитимуть музику, яка зароджена з любові до імпровізації – найкращі джазові мелодії.

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В концерті будуть об’єднані як світові сучасні джазові хіти у власних аранжуваннях Shockolad, так і українські ретро пісні в оригінальних джазових інтерпретаціях.

Музика, яка лунатиме, буде пронизана відчуттями весни та одного з найцінніших почуттів людства – любові.

Як відомо, лідерами Shockolad є одні з найяскравіших джазових музикантів України та східної Європи Ігор Гнидин та Анастасія Літвінюк. До них доєднаються басист Андрій Кохан, яскрава вокалістка Юлія Швед та оригінальний голос від Пола Комолафе з Нігерії.

Концерти відбуватимуться із дотриманням карантинних вимог тому кількість місць обмежена.

Квитки можна придбати за посиланням. О 17:00 на bigshow1 та о 19:30 на bigshow2.

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