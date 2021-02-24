Львів’ян попереджають про туман

За прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, по місту Львову 25 лютого на дорогах збережеться ожеледиця, вночі та вранці туман, видимістю 200 — 500 м. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За даними Sinoptik.ua, у Львові у найближчі два дні збережеться сонячна погода.

У четвер та п’ятницю очікується до 11 градусів тепла, а вночі близько нуля.

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На вихідні прогнозують погіршення погоди та дощі.

До слова, про усі надзвичайні випадки, які можуть трапитись через негоду, мешканців просять інформувати «Гарячу лінію» за номером 1580 для оперативного реагування служб.

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