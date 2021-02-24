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Двоє мешканців Самбірщини обманом отримували соціальні виплати

Юлія Осим

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На Самбірщині двоє шахраїв незаконно отримували компенсаційні виплати на догляд за інвалідом. Чоловік та жінка упродовж кількох років обманювали місцеве управління соціального захисту, та продовжували отримувати грошову допомогу, тоді як самі насправді перебували за кордоном. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

Шахраями виявилися 51-річний мешканець району та 51-річна жителька Самбора. Правоохоронці встановили, що чоловік у 2017 році оформив в управлінні соціального захисту райдержадміністрації виплати на догляд за інвалідом, з яким він проживає. Однак упродовж 2017-2018 років чоловік виїжджав за межі території України до Республіки Польща, та цю інформацію він приховав.

Так само отримувала соціальну допомогу на догляд за інвалідом і мешканка Самбора. Жінка протягом 2017-2019 років тривалий час проживала у Республіці Польща, проте ці відомості не повідомила органам соцзахисту.

Правоохоронці повідомили обом шахраям про підозри у скоєнні правопорушення за ч.1 та ч.2 ст.190 (Шахрайство) ККУ. Максимальне покарання, що загрожує зловмисникам,  – позбавлення волі на строк до 3 років.

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Наразі тривають досудові розслідування.

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