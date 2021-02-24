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Біля Львова – потрійна ДТП: є постраждалі

Вероніка Рой

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У вівторок, 23 лютого, на трасі Львів-Шегині неподалік села Конопниця сталася потрійна ДТП, у якій постраждали троє осіб. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

Аварія сталася близько 19.00 на автодорозі Львів-Шегині неподалік села Конопниця. За даними поліції, 57-річний водій автомобіля «Фольксваген» зіткнувся з автомобілем «Хонда» під керуванням 33-річної водійки. Далі «Фольксваген» виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем «Шкода», яким керував 20-річний житель міста Пустомити. Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали водій «Шкоди», його 32-річний пасажир, а також 54-річна пасажирка «Фольксвагена».

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини події.

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Фото: поліція

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