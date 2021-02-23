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З палаючого будинку у Червонограді врятували пенсіонера

Вероніка Рой

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У вівторок вранці, 23 лютого, у місті Червоноград виникла пожежа у будинку, під час якої продуктами горіння отруївся 69-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС Львівщини.

Пожежа виникла у цегляному житловому будинку в місті Червоноград. До місця події було направлено вогнеборців. На момент прибуття пожежників до місця виклику з вікон будівлі та з-під даху вже вибивався густий чорний дим.

Під час розвідки задимленого будинку в одній з кімнат було виявлено чоловіка, який самостійно не міг вийти на свіже повітря. Рятувальники вивели потерпілого – 69-річного власника будинку на вулицю та передали медикам. Після огляду чоловіка госпіталізували з симптомами отруєння продуктами горіння у Червоноградську центральну міську лікарню.

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О 06:59 вогнеборці локалізували пожежу та о 08:05 повністю ліквідували.  Внаслідок пожежі вогонь пошкодив перекриття горища та речі домашнього вжитку.

До ліквідації пожежі залучили 15 рятувальників та 3 одиниці спецтехніки. Причини та обставини виникнення пожежі з’ясовуються.

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Фото: ДСНС

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