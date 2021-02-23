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У Львові двоє водіїв маршруток пропонували патрульним хабарі

Вероніка Рой

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Протягом понеділка, 23 лютого, у Львові двоє водіїв маршруток пропонували хабарі патрульним. В одного з них не було страхового полісу, а в інший – порушив Правила дорожнього руху. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції у Львівській області.

Так, близько 15 год. патрульні зупинили на вулиці Городоцькій маршрутний транспортний засіб за порушення водієм ПДР. Під час перевірки документів виявилося, що у 43-річного чоловіка нема страхового полісу та обов’язкового технічного контролю транспортного засобу.

Під час розгляду адміністративної справи водій запропонував поліцейським 500 гривень. Чоловік не хотів, аби патрульні виносили на нього постанову за ч.1 ст.126 (Керування транспортним засобом у необхідних документів) КУпАП. Порушника попередили про кримінальну відповідальність і викликали на місце події слідчо-оперативну групу відділу поліції.

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Ще одного водія автобуса зупинили на перехресті вулиць Городоцька – Виговського. Він проїхав на заборонений сигнал світлофора. Під час оформлення адмінматеріалу 63-річний львів’янин підійшов до службового автомобіля патрульних і кинув в салон 400 гривень. На місце події викликали слідчо-оперативну того ж відділу поліції.

Обидва порушники отримали свої постанови і тепер їм загрожує відповідальність за ст.369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) ККУ.

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Фото: патрульні

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