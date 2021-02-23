«Цвіт Кульбаби» запрошує львів’ян на концерт до Дня весни

Мегадрайвовий гурт «Цвіт Кульбаби» дасть концерт до Дня весни у Львові. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Відвідувачам вечора обіцяють святкову атмосферу під найкращі хіти гурту, які виконуватимуть наживо.

«Цвіт Кульбаби» – український музичний гурт, який об’єднаний шаленою любов’ю до етно та фолку. Постійний учасник різних музичних фестивалів у багатьох містах України, Європи, та Північної Америки.

«Цвіт Кльбаби» виконує український етно-фолк-рок, де відчувається шалена енергія, яка наповнює і надихає усіх. Це музика, яку не можливо не любити», – йдеться у повідомленні.

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Концерт із спеціальною програмою для чарівних жінок відбудеться з дотриманням карантинних вимог, 8 березня о 19:00, у Центрі Довженка.

Усі квитки по 250 грн. Кількість місць обмежена!

Придбати можна за посиланням: Concert.ua

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