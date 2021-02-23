Tabakov у Львові презентує романтичний концерт під акомпанемент роялю

У неділю, 7 березня, у Львові, відбудеться сольний концерт Павла Табакова. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Концертна програма під назвою «Моя на все життя» звучатиме у супроводі білого рояля, що додасть початку весни особливих шарму та романтики.

«Невиправний романтик, улюбленець жінок, володар титулу «Голос країни» Tabakov 2021-ий рік зустрів на сцені – в мальовничих Карпатах. І тоді, у Новорічну ніч, загадав бажання: «Щоб рік прийдешній був більш сприятливим для живих зустрічей зі слухачами, аніж це було торік». І бажання співака здійснюється: на початку весни, 7 березня, Павло порадує усіх своїх шанувальників, а особливо шанувальниць, сольним концертом у рідному Львові», – йдеться у повідомленні.

Того вечора Tabakov представить відомі хіти «Ти танцюєш одна», «Моя на все життя», «Тільки ти моя», «Любов Жива», та нові пісенні прем’єри, реліз однієї з яких заплановано на 1 березня. Чимало пісень отримають нове, акустичне, звучання – під рояль. Що зробить романтичний музичний вечір від Табакова ексклюзивним.

Готує співак й кілька сюрпризів. Серед них – обіцяє взяти до рук «рідний» інструмент – акордеон, на якому не грав уже багато років та якому свого часу приділив роки навчання.

Як і іншим українським артистам, у 2020-му Табакову довелося скасувати заплановані концерти. Попри це, минулий рік видався для співака доволі плідним – він випустив три сингли: «Все для нас», «Україно моя» і «Щасливе Різдво». Також Tabakov дав автомобільний концерт, а під завісу року разом із юними артистами Творчої школи Павла Табакова презентував у Львові свій авторський мюзикл «Фабрика Санти».

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Концерт відбудеться о 19.00 на сцені Ennio Event Square (вул. Джерельна, 22). Через дотримання карантинних вимог МОЗу кількість місць у залі обмежена. Придбати квитки можна за посиланням Ennio.com./tabakov

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