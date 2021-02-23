Сергій Притула: «Українська судова система як працювала за дзвінком, так і працює»

Шоумен і волонтер Сергій Притула про судилище Сергія Стерненка в Одесі:

«Можна скільки завгодно розказувати українцям про те, що офіс президента не впливає на українські суди. Можна навіть спробувати переконати, що генпрокуратура теж є незалежним органом.

Але ж ми усі добре розуміємо, що українська судова система як працювала за дзвінком, так і працює. А генпрокурорка є «оком государєвим», яке осліпло і не бачить, де підписати підозри чинушам часів януковича.

Ми по крупинці формуємо громадянське суспільство і хочемо бачити у ньому сильні та дійсно незалежні державні інститути. Але коли «правосуддя» вершать судді, які живуть у системі координат «ленін-сталін», а прокурори зливаються у екстазі із людьми Татарова, то про що можна ще говорити?!

Сергію Стерненку сьогодні «намалювали» понад 7 років тюрми. За «викрадення людини з метою заволодіння 300 гривень»!!! Серйозно?!!

Слухайте, люди в мундирах, ви вже раз обхезались, коли шили Ріфу те, що він «захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси…»! Наступаєте на ті ж самі граблі.

Все громадянське суспільство бачить цю справу не чим іншим, як політичною розправою над черговим активістом та патріотом. Ріф, Яна, Юля, тепер Сергій. Натомість по країні спокійно ходять портнови, татарови, ківи, рабіновичі та інші посіпаки москви і режиму януковича.

Українська влада повинна усвідомити, що суспільство не буде чекати, коли ви висмикнете з наших рядів чергового патріота і засудите його на догоду кремлівському фан-клубу! Ми будемо діяти! Без зволікань. І без втоми. Бо ми не росія і не Білорусь. Не вірите? Запитайте в яника, пшонки і захарченка!»

#стерненкуволю !!!Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.