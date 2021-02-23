Петро Порошенко: «Стерненка засудили до семи років ув'язнення. За що?»

П’ятий Президент України, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко про судилище Сергія Стерненка в Одесі:

«Представникам «п’ятої колони», щодо яких впроваджено санкції за фінансування тероризму, не пред’явлено підозру і не обрано запобіжний захід. Натомість українського патріота Сергія Стерненка засудили до семи років ув’язнення. За що? Насправді за те, що захищав Одесу від прокремлівської агентури і протидіяв планам із створення Новоросії.

Це не просто вибіркове правосуддя. Ознакою часу стали переслідування патріотів, волонтерів, ветеранів. Це – наслідок впливу команди Януковича-Портнова на правоохоронні органи і суди, які особисто Зеленський надав їм в оренду. Тому сьогоднішнє рішення і стало можливим.

Вимагаємо від Зеленського усунути вплив «п’ятої колони» на ДБР, прокуратуру та суди, для цього в першу чергу – очистити Офіс Президента від портновських посіпак. А Верховна Рада має негайно ухвалити ініційовану нами постанову про припинення політичних репресій щодо ветеранів, добровольців, волонтерів і усіх патріотів. Рівно як і ініційований нами законопроект про відповідальність за колабораціонізм».

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