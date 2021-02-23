Філармонія запрошує зустріти весну із музикою Моцарта

Львівська філармонія запрошує зустріти весну із музикою «львівського Моцарта». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

«У 2021 році виповнюється 230 років із дня народження «львівського Моцарта» – Франца Ксавера! Львівська національна філармонія імені Мирослава Скорика символічно розпочинає святкування цієї дати у перший день весни – 1 березня. Саме таку назву має кантата композитора, яка звучатиме у програмі концерту», – йдеться у повідомленні.

1 березня Львівська національна філармонія імені Мирослава Скорика розпочинає відзначення 230-річчя від дня народження Франца Ксавера Моцарта.

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Розпочнеться концерт о 19:00.

Як відомо, Франц-Ксавер-Вольфґанґ Моцарт – піаніст, диригент, композитор і педагог, молодший син композитора Вольфганга Амадея Моцарта.

Більша частина його життя пов’язана із Галичиною та Львовом, де він зумів пройти шлях від приватного вчителя музики до найбільш помітної постаті у культурному житті краю.

Франц Ксавер прожив на українських теренах близько тридцяти років. Він був прекрасним концертуючим піаністом, талановитим педагогом і композитором. Його творчому перу належить понад 30 опусів: низка фортепіанних, вокальних, ансамблевих та симфонічних композицій.

У програмі концерту 1 березня прозвучить кантата «Перший весняний день» для солістів, хору та оркестру, написана у 1829 році та присвячена дружині імператора Франца ІІ – Кароліні Августі Баварській.

Також у події – Перший фортепіанний концерт Франца Ксавера, написаний композитором у 17-річному віці, та урочиста «Увертюра Ре мажор».

Твори Моцарта-молодшого прозвучать у виконанні відомих львівських музикантів: Оксана Рапіти (фортепіано), Академічного камерного оркестру «Віртуози Львова», солістів – Галини Юхимець (сопрано) та Петра Швайковського (тенор), Камерного хору «Gloria», які виступлять під батутою Сергія Бурка та Володимира Сивохіпа.

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