Знищено 100 м² даху: у Львові горів житловий будинок

Пожежа у житловому будинку на вул.Курінна у Львові виникла вночі з неділі на понеділок 22 лютого. Вогонь знищив дах, вікно та речі домашнього вжитку, також пошкодив перекриття. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі управління ДСНС у Львівській області.

Повідомлення про пожежу у цегляному житловому будинку надійшло до Служби порятунку «101» о 01.35. Рятувальники негайно виїхали до місця виклику на вул. Курінну, 26. Пожежу вдалося повністю ліквідувати о 02.55. Внаслідок вогню знищено дах будинку на площі 100 м², металопластикове вікно та речі домашнього вжитку на площі 20 м², також пошкоджено перекриття на площі 5 м².

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Будинок вдалося врятувати від знищення. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. До ліквідації залучили 21 рятувальника та 4 одиниці спецтехніки.

Наразі обставини та причина виникнення пожежі встановлюються.

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