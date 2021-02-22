За вихідні з центру Львова вивезли понад 1200 кубометрів снігу

Упродовж вихідних комунальні служби у Львові продовжували прибирати вулиці від снігу. Лише з центру міста вивезли більше 1200 кубометрів снігу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Також комунальники «боролися» зі сніговими нависаннями і бурульками на дахах будинків, та очищували дощоприймачі. Роботи продовжать і сьогодні.

«У суботу і неділю у нас були робочі дні. Комунальники збивали бурулі, знімали сніг з будинків, де це було можливо. Також Галицький район активно вивозив сніг, щоб очистити тротуари, прибордюрну частину і розширити вулиці для руху транспорту. За вихідні вивезли 1224 м3 снігу. Сьогодні комунальні служби продовжують знімати бурулі, продовжуємо вивозити сніг, зрихлюємо сніг, який є біля бордюрів, щоб він швидше топився. Так зранку на вулицях працює 1541 двірник», – зазначила заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк, передає пресслужба мерії.

За словами чиновниці, підтоплень на вихідних не було. За минулу ніч для прибирання міста було залучено 42 одиниці техніки. Це 21 піскорозкидувач, 1 грейдер, 6 навантажувачів, 8 тракторів та 6 одиниць іншої техніки. 40 одиниць було на чергуванні. Для посипання доріг використано 75 м3 піскосуміші.

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