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У Давидові через пожежу у котельні кочегар отримав опіки 20% тіла

Вероніка Рой

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У неділю, 21 лютого, у селі Давидів виникла пожежа у котельні, під час якої постраждав 68-річний кочегар. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

До рятувальників інформація про пожежу у приміщені котельні, що знаходиться у п’ятиповерховій газоблочній будівлі у селі Давидів, надійшла о о 20:53.

До місця події було направлено вогнеборців. У результаті пожежі отримав термічні опіки обох рук та обличчя ІІ ступеня, тобто 20% тіла, черговий кочегар. 68-річного чоловіка в стані середнього ступеню важкості госпіталізовано у 8-му міську клінічну лікарню.

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О 21:16 пожежу локалізовано та о 21:40 ліквідовано. Вогнем пошкоджено стіни, натомість будівлю було врятовано.

До ліквідації займання залучалось 3 одиниці спецтехніки та 16 рятувальників.  Причини виникнення займання встановлюють правоохоронні органи.

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Фото: ДСНС

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