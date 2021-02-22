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Назвали десятку громад Львівщини з найбільшими доходами у січні

Юлія Осим

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Серед 73 територіальних громад Львівщини визначили десятку найкращих за січневими показниками доходів у бюджет. Зокрема, лідерами стали Підберізцівська, Славська та Заболотцівська громади. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті фінансів ЛОДА.

Також до переліку кращих потрапили Пустомитівська, Мурованська, Кам’янка-Бузька, Сокільницька, Івано-Франківська, Бориславська і Червоноградська ТГ.

Рейтинг складали за шістьма показниками:

  • рівень виконання плану за доходами загального фонду бюджету без трансфертів за звітний період;
  • рівень виконання річного плану за доходами загального фонду без трансфертів;
  • рівень виконання річного плану за доходами спеціального фонду без трансфертів;
  • динаміка надходжень до загального фонду без трансфертів порівняно з відповідним періодом минулого року;
  • індекс податкоспроможності за доходами загального фонду без трансфертів;
  • частка податків і платежів у доходах загального фонду з трансфертами з державного бюджету.

Таке рейтингування в області буде щомісячним. У департаменті додали, що з урахуванням карантину, зміни устрою та інших нюансів за перший місяць року не визначали аутсайдерів. Однак надалі це будуть робити, тож усім громадам рекомендують старатися.

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