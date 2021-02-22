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На Золочівщині втопився чоловік

Юлія Осим

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Нещасний випадок стався 21 лютого поблизу села Купче Золочівського району. У річці Західний Буг виявили тіло чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення.

Увечері о 19.00 надійшло повідомлення про виявлене у воді тіло чоловіка без ознак життя. Працівники поліції витягнули загиблого на поверхню. Відомо, що чоловік 1964 року народження.

Обставини події встановлюються.

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