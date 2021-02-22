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На порятунок церкви у Кугаєві треба п’ять мільйонів гривень: область дасть п’яту частину

Юлія Осим

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На Львівщині розпочнуть реставрацію дерев’яної церквиБогоявлення Господнього у Кугаєві неподалік Львова. Для старту робіт з обласного бюджету планують виділити 1 млн грн. Для повного відновлення архітектурної пам’ятки XVII ст. потрібно не менше 5 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Розпочати відновлення будівлі планують з виготовлення проєктно-кошторисної документації. У 2010 році на замовлення Обласного управління охорони культурної спадщини було виконано таку документації, та на сьогодні вона вже не є актуальна. Зазначимо, що цей проєкт передбачає підняття храму та заміну підвалин. Наразі коштів на реставрацію не було виділено, тож роботи не розпочиналися.

Храм є пам’яткою архітектури національного значення. Після будівництва у 1990-х роках нової мурованої церкви, він все рідше використовувався і поступово занепадав, Через це потребує термінової реставрації. У 2012 року місцеві мешканці створили громадську ініціативу «Врятувати церкву в Кугаєві». Довкола старовинного храму, який місцева греко-католицька громада вже не використовує, зібралися громадські активісти та пам’яткоохоронці зі  Львова та околиць.

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Відтак, у серпні 2013 року встановили у храмі охоронну та протипожежну сигналізацію. Волонтери ініціативи купили за власні та пожертвувані гроші новий дерев’яний ґонт на перекриття храму і дзвіниці. Вже готові й пиломатеріали для реставрації.

«Ми, учасники ініціативи, дуже вболіваємо за цей храм і будемо дуже раді, якщо він потрапить у список на фінансування. Для нас особливо знаково, що ми звернули на Кугаївську церкву увагу суспільства та влади не просто балаканням, ми діяли. Зрозуміло, що волонтерськи залучені гроші – десь тисяча, десь більше – це замало і заповільно для реставрації. Реставрація такої пам’ятки потребує комплексного підходу. Надзвичайно важливо, розпочати і завершити всі роботи, бо незавершена реставрація, з перервами у роботах, дуже швидко погіршує стан храму», – відзначив голова обласного Товариства охорони пам’яток Андрій Салюк, який став співтворцем ініціативи «Врятувати церкву в Кугаєві».

У профільному департаменті ЛОДА поінформували, що загалом для відновлення храму треба 5 млн грн. Якщо врахувати процес виготовлення проєктної документації, її погодження у Міністерстві культури та інформаційної політики, а також отримання всіх необхідних дозволів на початок робіт, передбачених обласних коштів має вистачити до кінця року. Продовжити роботи планують і наступного.

Зазначимо, що храм у Кугаєві – характерний зразок бойківського типу церков. Згідно з датою, зазначеною на одвірку, його збудували 1693 року. Реставрований коштом громади у 1874 році за отця Олександра Гориновича і провізорів Михайла та Василя Батогів (свідчить напис в інтер’єрі). Ремонт проводили тут також 1985 року. Тоді, зокрема, замінили  ґонт. 1989 року наново помалювали. Церква тризрубна. Центральний об’єм увінчаний тризаломним, а два бічні — двозаломним наметовим гонтовим дахом. До вівтарної частини з півночі прибудовано ризницю. Зберігся іконостас 1702-1806 рр. роботи народних майстрів. Дзвіниця дерев’яна, каркасної конструкції, триярусна, з частково відкритим першим ярусом, датується XVIII ст.

Нагадаємо, завтра, 23 лютого, депутати Львівської облради мають затвердити цільову програму з охорони культурної спадщини на наступні 5 років.

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