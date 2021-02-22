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На Львівщині спіймали іноземця-вбивцю

Ольга Денисяка

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У понеділок, 22 лютого, львівські правоохоронці видворили з України чоловіка, який відбував покарання за вбивство. Також він перебував у країні незаконно та без документів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, іноземний громадянин, який відбував покарання за вбивство, перебуває на території України незаконно та без документів.

Також відомо, що видворений був учасником злочинного угрупування, яке спеціалізується на викраденні людей, вимаганні та розбоях.

Так, 22 лютого 43-річного чоловіка, діяльність якого становили загрозу безпеці України, примусово повернули до країни походження із забороною в’їзду в Україну.

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Фото: поліція

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