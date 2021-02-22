На Львівщині 20-річний водій «Пасата» наїхав на пішохода: чоловіка госпіталізували

ДТП сталася ввечері 21 лютого на автодорозі «Львів – Самбір – Ужгород». Неподалік села Пиняни водій за кермом «Пасата» скоїв наїзд на пішохода. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

О 19.15 водій автомобіля «Фольксваген Пасат», 20-річний мешканець Львівського району збив пішохода. Внаслідок наїзду 61-річний мешканець одного з сіл Самбірщини отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

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За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді обмеження волі строком до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.

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