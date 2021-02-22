Мешканець Львівщини проведе 6 років за ґратами за збут наркотиків

Суд відправив за ґрати на шість років мешканця Львівщини, який виготовляв та збував наркотики. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужба прокуратури Львівщини.

Встановлено, що 32-річний чоловік у власному будинку незаконно виготовляв амфетамін з метою збуту у великих розмірах.

Наразі закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо мешканця Миколаєва, якого обвинувачували у незаконному виготовлені та зберігання з метою збуту психотропних речовин у великих розмірах, придбанні та зберіганні наркотичного засобу, а також посіві та вирощуванні конопель (ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст.309, ч. 1 ст.310 КК України).

Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Золочівської місцевої прокуратури, визнав обвинуваченого винним та призначив покарання – 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.