Львівський ресторан оштрафували на 200 тисяч за неоформлених працівників

У Львові на 200 тисяч гривень оштрафували ресторан за неоформлених працівників. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Головного управління Держпраці у Львівській області.

Неоформлених працівників виявили державні інспектори під час інспекційного відвідування в ресторані у місті Львові. Зокрема, у закладі працювали 4 осіб, яких не оформили офіційно. Мова йде про офіціантів, адміністратора та прибиральницю.

Відтак підприємця, який допустив до роботи неоформлених працівників, оштрафували на 200 тисяч гривень. Постанову про накладення штрафу винесено на підставі абзацу 2 частини 2 статті 265 Кодексу законів про працю України.

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