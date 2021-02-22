Біля Львова власника магазину викрили на продажі підробленого алкоголю

У селі Солонка на вулиці Центральній виявили магазин, у якому продавали підроблений алкоголь. Власника оштрафували на 170 тис. грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДПС у Львівській області.

Підприємець збував немарковані алкогольні напої. Також у нього була відсутня відповідна ліцензія.

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«Така «діяльність» підприємця ще буде проаналізована контролюючим органом, але вже сьогодні зрозуміло, що значні суми ним в бюджет не сплачувалися, а алкогольні напої без акцизної марки мають сумнівне походження. Загальна сума штрафних санкцій за актом перевірки сягає 170 тис. грн», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що значна частина виявленого немаркованого алкоголю – це вишукані і дорогі напої.

Податківці наголошують, що кожен громадянин може стати так званим контролером – він повинен вимагати у продавця чек. Оскільки це є гарантією поступлення податків в бюджет, відтак, повернення їх у вигляді соціальних гарантій громадян. Окрім того, це запорука захисту прав споживача у разі придбання недоброякісної продукції.

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