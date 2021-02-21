У центрі Львова горів автомобіль

У центрі Львова згорів автомобіль Skoda Оctavia. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС України у Львівській області.

За даними відомства, 20 лютого о 21:46 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Чайковського, 26 в автомобілі Skoda Оctavia

Пожежники оперативно прибули на місце події і о 22:03 займання повністю ліквідували.

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Вогнем знищено моторний відсік автомобіля. Травмованих внаслідок займання немає.

Причини виникнення займання встановлюють правоохоронні органи.

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