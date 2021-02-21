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У Львові запустили світлові промені Небесної сотні

Андрій Котенський

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У Львові в пам’ять про Небесну сотню у небо запустили світлові промені. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Мистецька акція «Промені Майдану» відбулася на Меморіалі пам’яті Героїв Небесної сотні.

В акції взяли участь родини Героїв Небесної Сотні, військові, духовенство, мешканці міста й представники влади.

Спершу зазвучали пісні про Небесну сотню, військові винесли прапор, опісля почалось зачитування імен полеглих героїв. Відтак, у небо запустили світлові промені в пам’ять про наших захисників. Опісля вшанували хвилиною мовчання усіх, хто віддав своє життя за гідність та свободу. Тоді відбулась спільна молитва — отці відслужили панахиду. Завершилась акція запаленням лампадок на Меморіалі.

Напередодні на Меморіалі пам’яті Героїв Небесної Сотні відбулася акція «Ангели пам’яті». Родини Героїв, працівники Музею Гідності спільно зі школярами та всіма охочими розвішували на Меморіалі символічні паперові витинанки у вигляді ангелів.

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Фото: ЛМР

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