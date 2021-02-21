У Львові відбувся випуск професійних сержантів для Збройних Сил України

У Військовому коледжі сержантського складу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбувся випуск професійних сержантів для Збройних Сил України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі НАСВ.

94 військовослужбовці коледжу протягом двох з половиною років здобували фах за десятьма спеціалізаціями: управління діями підрозділів механізованих військ, підрозділів артилерії, організація зберігання та обслуговування ракетно-артилерійського озброєння, обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів, організації перевезень і управління на автомобільному транспорті, експлуатація інженерної техніки, забезпечення радіаційного та хімічного контролю, музичне мистецтво, монтаж і експлуатація електроустаткування електростанції і енергосистем, організація харчування у військових частинах.

Благословив майбутніх сержантів військовий капелан Михайло Білецький.

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Привітали випускників представники Командування сухопутних військ Збройних Сил України та керівництва Національної академії сухопутних військ.

Начальник Військового коледжу сержантського складу полковник Ігор Целюх оголосив наказ про присвоєння випускникам військового звання «молодший сержант». Після цього випускники отримали дипломи про присвоєння відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня.

За результатами випускних іспитів, десять військовослужбовців коледжу отримали відмінні оцінки. Одна випускниця — молодший сержант Анастасія Істоміна — здобула диплом з відзнакою.

До слова, серед випускників – 13 дівчат, які отримали перше сержантське званеня.

«Усі наші випускники продовжать службу у бойових бригадах. Частина з них, відповідно до здобутих спеціалізацій, служитимуть на посадах, де необхідні серйозні технічні знання. Також наші випускники обійматимуть посади головних сержантів рот і батальйонів. Будуть ключовими помічниками командирів і відповідатимуть за навчання і підготовку солдатів і сержантів підрозділу, за супроводження їхньої кар’єри, за забезпечення підрозділів усім необхідним та багато іншого», — розповів заступник начальника Військового коледжу сержантського складу з морально-психологічного забезпечення Віктор Цепінь.

З 2020 року система навчального процесу у коледжі зазнала змін: термін навчання зменшився до двох років, випускники отримуватимуть диплом фахового молодшого бакалавра.

Більшість цьогорічних випускників коледжу прийшли сюди навчатися після закінчення шкіл. Близько десяти відсотків — військовослужбовці контрактної служби, які вже служили в армії, вирішили здобути новий фах й нові можливості просування по службі. Серед них є й військові, загартовані боями на сході країни. Наприклад, молодші сержанти Юрій Мурченко та Олександр Ковтун брали участь в бойових діях поблизу Новоайдару, Сіверська та Пісків.

Перший набір Військовий коледж сержантського складу Національної академії сухопутних військ здійснив у 2008 році. Відтоді в його стінах здобули фах і знання понад шість сотень професійних сержантів Збройних Сил України.

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