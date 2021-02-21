У Львові серійний крадій ховався від поліції у снігу

Патрульні затримали на гарячому крадіїв з автомобіля, один з них намагався сховатися від правоохоронців закопавши себе у снігу. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

За даними відомства, близько 7-ї години ранку, патрульні отримали виклик на проспект Червоної Калини про невідомих осіб, які нишпорили біля автомобіля Mazda 6.

Екіпаж негайно вирушив на місце події. Ймовірні зловмисники побачивши службовий автомобіль почали втікати. 37-річного чоловіка затримали відразу. Іншого, через 10 хвилин. 36-річний чоловік закопав себе в сніг у парку під деревом. Під час поверхневої перевірки у нього виявили пакетик з невідомою порошкоподібною речовиною.

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На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Зловмисники встигли зняти з авто значок та вартісну запчастину. Її ціна, орієнтовно, 40-50 тисяч гривень. За попередньою інформацією, ці особи причетні до серії подібних епізодів.

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