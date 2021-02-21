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У Ланьцуті вшанували пам’ять воїнів армії УНР та Галицької Армії

Андрій Котенський

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Делегація Львівської обласної ради у суботу, 20 лютого, взяла участь у вшануванні пам’яті воїнів армії УНР та Галицької армії, присвяченому сторіччю від дня відкриття українського військового цвинтаря в Ланьцуті (Республіка Польща). Меморіал у 2020 році був відновлений за кошти Львівської обласної ради та Міністерства закордонних справ України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облради.

Делегація з Львівщини поклала квіти до обеліску пам’яті українських воїнів та меморіальної дошки Симону Петлюрі.

Опісля священики різних віросповідань і конфесій відправили панахиду за померлими.

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До слова, організаторами заходу є Спілка українців політв’язнів і репресованих у Польщі, місто Ланьцут, Південно-східний науковий Інститут у Перемишлі, Історичне товариство Чорні запорожці, Об’єднання українців у Польщі.

Довідково:

Протягом 1918 – 1921 рр. у польському Ланьцуті розміщувався один із таборів для утримання військовополонених та інтернованих солдатів зі складу Української Галицької Армії та Армії Української Народної Республіки.

У 1918 р. тут розміщувалися також полонені українці з російської армії (близько 10 тис.) та вояки сформованої і відправленої в Україну Сірої дивізії.

Восени 1919-го в табір були скеровані близько 900 інтернованих вояків-галичан із Корпусу Січових Стрільців полковника Євгена Коновальця. Після поразки армії УНР в кампанії з Червоною армією в листопаді 1920 року та переходу українських солдатів на територію Польщі (за приблизними підрахунками, їх було понад 19 тисяч осіб), з 25 листопада 1920 року їх розмістили в таборах інтернованих у середній та західній Польщі.

Умови перебування в таборі Ланьцута були вкрай важкими. В деякі дні помирало по кілька десятків осіб.

У грудні 1919 р. померло 56 осіб, у січні 1920 р. – 139 осіб, у лютому 1920 р. – близько 100 осіб. Усього – близько 400 українських солдатів. У 1921 році на цвинтарі, за проєктом скульптора Олекси Харківа, повстав меморіал. Ще у ті роки місце поховання було облаштовано як окремий військовий цвинтар воїнів українських армій УНР та УГА.

Меморіал та цвинтар в Ланцуті у такому вигляді простояли приблизно до 1974 року. Потім комуністична польська влада його зруйнувала.

У 2020 році Меморіал був відновлений за кошти Львівської обласної ради та Міністерства закордонних справ України.

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