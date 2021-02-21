На Тростяні врятували чотирьох лижників

Рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи надали допомогу травмованим туристам-лижникам. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС України у Львівській області.

На лижній трасі гори Тростян травмувались 4 лижники, серед постраждалих: 9-річна дитина та двоє жінок.

Від початку року Славською пошуково-рятувальною групою надано допомогу 93 туристам-лижникам (з них 21 дитина).

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Рятувальники нагадують лижникам про правила безпечного катання на гірськолижних трасах:

дотримуйтесь безпечної швидкості, яка дасть вам час для додаткового маневру щоб уникнути зіткнення;

не зловживайте спиртними напоями під час катання, адже час реакції зменшується в рази;

одягайте захисне спорядження;

не з’їжджайте з трас.

Пам’ятайте, що в місцях масового катання з гір невмілий і головне недисциплінований лижник – серйозна небезпека для оточуючих!

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