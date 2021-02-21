На Тростяні врятували чотирьох лижників

Рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи надали допомогу травмованим туристам-лижникам. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС України у Львівській області.
На лижній трасі гори Тростян травмувались 4 лижники, серед постраждалих: 9-річна дитина та двоє жінок.
Від початку року Славською пошуково-рятувальною групою надано допомогу 93 туристам-лижникам (з них 21 дитина).
Рятувальники нагадують лижникам про правила безпечного катання на гірськолижних трасах:
- дотримуйтесь безпечної швидкості, яка дасть вам час для додаткового маневру щоб уникнути зіткнення;
- не зловживайте спиртними напоями під час катання, адже час реакції зменшується в рази;
- одягайте захисне спорядження;
- не з’їжджайте з трас.
Пам’ятайте, що в місцях масового катання з гір невмілий і головне недисциплінований лижник – серйозна небезпека для оточуючих!
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Андрій Котенський