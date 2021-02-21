На Львівщині у палаючому будинку загинув дідусь

У Стрийському районі на пожежі загинув 91-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС України у Львівській області.

Повідомлення про пожежу в селі Чорний Острів, Ходорівської МТГ, Стрийського району надійшло 20 лютого о 20:52.

На місці події вогнеборці приступили до гасіння дерев’яного житлового будинку. Під час розвідки приміщення було виявлено тіло 91-річного власника будинку..

Реклама партнерів

О 21:52 пожежу повністю ліквідували. Причини виникнення займання встановлюють правоохоронні органи.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.