Українки здобули медаль в естафеті на ЧС з біатлону

Жіноча збірна України з біатлону здобула довгоочікувану медаль в класичній естафеті на чемпіонату світу з біатлону, що проходить у словенській Поклюці, передає кореспондент Львівського порталу.

Українки всю гонку тримались в лідируючій групі та у підсумку зуміли піднятися на п’єдестал пошани.

Розпочинала гонку Анастасія Меркушина, яка на стрільбі лежачи допустила одну хибу проте чисто відстріляла стійку і зуміла завершити свій етап на четвертому місці із відставанням у 21 секунду. Лідерство на початку гонки захопила команда Італії, Норвегії та Німеччини, а шанси на медалі після першого етапу зберігало 16 команд.

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Юлія Джима провела ідеальну першу стрільбу, але на стійці потягнулася за двома додатковими патронами. Тим не менш українка передала естафету подрузі по команді на 3-му місці із 25 секундним відставанням. Норвежки та білоруски очолили гонку, а кількість перетендентів на нагороди скоротилася до 10-ти.

Ідеально на вогневих рубежах відпрацювала наша Дарія Блашко, яка після стійки навіть очолила гонку. На жаль, останнє коло далось Даші дуже важко і вона завершила свій етап лише четвертою із відставанням у 23 секунди, а попереду нас опинилися норвежки, білоруски та полячки. Загалом вісім команд зберігали шанси на медалі у гонці.

На четвертому етапі за нашу команду бігла Олена Підгрушна, яка ідеально відстрілялась лежачи та на якусь мить навіть очолила гонку. Доля медалей розігралась на заключному рубежі, де ідеально відстрілялись німкені. Норгегія використала один додатковий патрон, а Україна два.

Не зважаючи на феноменальне останнє коло Олени Підгрушної наша команда у фінішному створі фінішувала третьою, пропустивши в перед на 0.4 секунди команду Німеччини. Із 9-ти секундним гандикапом святкували перемогу представниці Норвегії.

У ТОП-10 фінішували представниці Білорусі, Швеції, Польщі, Австрії, Франції, Італії та Чехії.

Фото: biathlon.com.ua

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