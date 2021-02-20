У Львові затримали грабіжника-іноземця

У Львові поліцейські затримали іноземця, причетного до пограбування жительки Луцька. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

За даними поліції, зловмисника викрили оперативники кримінальної поліції управління карного розшуку поліції Львівщини та Львівського районного управління поліції відразу після скоєння злочину.

Встановлено, що 19 лютого о 19.15, під час проїзду в маршрутному таксі, 41-річний іноземець заволодів сумочкою 31-річної пасажирки, жительки міста Луцьк. Подія сталась на вулиці Городоцькій, у сумочці були гроші, банківські картки, мобільний телефон та інше майно. Зловмисник намагався втекти, проте його оперативно затримали правоохоронці.

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За фактом грабежу відкрито кримінальне провадження. Чоловіку загрожує до чотирьох років позбавлення волі. Зловмисник затриманий. Досудове розслідування триває.

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