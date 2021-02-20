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У Городку діти із Закарпаття викрали коштовності з приватного будинку

Андрій Котенський

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У Городку затримали чотирьох дітей із Закарпаття, які залізли у приватний будинок, і поцупили ювелірні прикраси. Про це Львівському порталу повідомили у головному управлінні Національної поліції у Львівській області.

Як встановили правоохоронці, зловмисники проникли у будинок через балкон на другому поверсі, заволоділи ювелірними виробами, після чого втекли.

До розшуку зловмисників були задіяні оперативники Управління карного розшуку поліції Львівщини, а також оперативники кримінальної поліції.

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Протягом години правоохоронці розшукали зловмисників, які переховувались в одному з готелів на території Львівського району. Ними виявились мешканці Закарпаття віком 9, 11, 13 та 14 років.

Відкрито кримінальне провадження.

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