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На Личакові вшанували пам’ять Героїв Небесної сотні

Андрій Котенський

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Львів вшановує Героїв Небесної сотні. Зранку на Личакові духовенство та родини Героїв Небесної Сотні та мешканці міста помолились і запалили лампадки на полі почесних поховань № 67. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Відтак, відбулось покладання квітів та лампадок до могил осіб, що загинули під час Революції Гідності, генерала С. Кульчицького, полковника А. Соколенка та борців за волю України на полі почесних поховань № 67 Личаківського кладовища.

Після покладання квітів у виконанні оркестру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного прозвучав Державний Гімн України. Духовенство провело чин екуменічної панахиди.

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«Кажуть, що якщо на твоїй могилі горять свічки, взимку цвітуть квіти — то ти не дарма прожив своє життя. Наші Герої не дарма прожили життя, бо свічки горять, квіти цвітуть. Це означає, що хтось сюди приходить, сьогодні ми принесли ці свічки та квіти. Я надіюсь, що ми це зробили не для протоколу», — зазначив єпископ-помічник Львівської Архиєпархії УГКЦ Преосвященний Владика Володимир.

Нагадаємо, сьогодні о 18.00 годині на Меморіалі пам’яті Героїв Небесної Сотні відбудеться мистецька акція «Промені Майдану».

Також сьогодні впродовж дня також відбуваються поминальні панахиди за Героями Небесної Сотні у храмах області.

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