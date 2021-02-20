На Львівщині сніголавинна небезпека. Йде суттєве потепління

За даними УкрГідрометцентру, у зв’язку з снігопадами, 20-21 лютого у високогір’ї Закарпатської та у горах Львівської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівня). Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ДСНС України.

За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології України по території Львівської області 20 лютого на дорогах ожеледиця. Вночі місцями значний сніг та мокрий сніг, налипання мокрого снігу. Вранці та вдень подекуди туман видимістю 200 – 500 м.

За даними Sinoptik.ua, на Львівщину йде потепління до +8°C. Вже у суботу й неділю денна температура повітря піднімиться до 4 градусів тепла, а вночі очікується від 3 до 4 градусів морозу.

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Із вівторка, 23 лютого на Львівщині прогнозують до 7 градусів тепла, а вночі близько 0 градусів. Впродовж тижня очікується здебільшого ясна погода, без опадів.

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