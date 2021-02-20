Киянин влаштував смертельну ДТП на Львівщині

На Львівщині під час автозіткнення загинув житель Полтави. Дорожньо-транспортна пригода сталась 19 лютого близько 22.15 на автодорозі Київ – Чоп у Золочівському районі. Про це Львівському порталу повідомили у відділв комунікації поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Міцубіші», 34-річний киянин, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем «БМВ» під керуванням 54-річного жителя Полтави. Внаслідок зіткнення водій «БМВ» від отриманих травм помер на місці події. Окрім того, тілесні ушкодження отримали пасажири «Міцубіші» віком 32 та 42 роки.

За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження.

Винуватцю ДТП загрожує від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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