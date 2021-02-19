Торік населення Львівщини поменшало на понад 14 тисяч

Минулого року населення на Львівщині зменшилося на більше ніж 14 тисяч. Трохи вище скорочення виявлено серед мешканців міст. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Головного управління статистики у Львівській області.

Упродовж року міське населелення поменшало на 7 273 особи, тоді як сільське – на 7 061 особу. У порівнянні з 2019 роком ці цифри становили відповідно 3 637 та 6 300 осіб. Відтак, станом на 1 січня поточного року чисельність наявного міського населення становила 1 526,8 тис. осіб, сільського – 971,0 тис. осіб.

За статистичними даними, чисельність населення обласного центру зменшилася на 2 804 особи та на початок року складала 721,5 тис. осіб. Торік на Львівщині народилося 21 129 немовлят, що на 674 дитини (3,1%) менше, ніж у 2019 році.

Натомість, порівняно з 2019-м, збільшилася кількість померлих в області – на 3 488 осіб (10,6%) та становила 36 327 осіб. На 100 випадків смертей припало 58 живонароджених дітей. Природне скорочення населення (у результаті переважання кількості померлих над кількістю живонароджених) у 2020 році становило 15 198 осіб (у 2019 році – 11036 осіб).

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Щодо причин смерті, тут перше місце посідають хвороби системи кровообігу (60,1% від усієї кількості померлих), друге – новоутворення (12,1%), третє – коронавірусна інфекція COVID – 19 (4,7%).

Також у 2020-му зареєстровано менше відносно 2019 року одружень – 11 428, що на 3 757 (на 24,7%) менше відносно 2019 року.

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