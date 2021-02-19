ОСТАННІ НОВИНИ

Торік населення Львівщини поменшало на понад 14 тисяч

Юлія Осим

|

Минулого року населення на Львівщині зменшилося на більше ніж 14 тисяч. Трохи вище скорочення виявлено серед мешканців міст. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Головного управління статистики у Львівській області.

Упродовж року міське населелення поменшало на 7 273 особи, тоді як сільське – на 7 061 особу. У порівнянні з 2019 роком ці цифри становили відповідно 3 637 та 6 300 осіб. Відтак, станом на 1 січня поточного року чисельність наявного міського населення становила 1 526,8 тис. осіб, сільського – 971,0 тис. осіб.

За статистичними даними, чисельність населення обласного центру зменшилася на 2 804 особи та на початок року складала 721,5 тис. осіб. Торік на Львівщині народилося 21 129 немовлят, що на 674 дитини (3,1%) менше, ніж у 2019 році.

Натомість, порівняно з 2019-м, збільшилася кількість померлих в області – на 3 488 осіб (10,6%) та становила 36 327 осіб. На 100 випадків смертей припало 58 живонароджених дітей. Природне скорочення населення (у результаті переважання кількості померлих над кількістю живонароджених) у 2020 році становило 15 198 осіб (у 2019 році – 11036 осіб).

Реклама партнерів

Щодо причин смерті, тут перше місце посідають хвороби системи кровообігу (60,1% від усієї кількості померлих), друге – новоутворення (12,1%), третє – коронавірусна інфекція COVID – 19 (4,7%).

Також у 2020-му зареєстровано менше відносно 2019 року одружень – 11 428, що на 3 757 (на 24,7%) менше відносно 2019 року.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію
Вероніка РОЙ
Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію

Майже рік Україна бореться з пандемією коронавірусної інфекції. За цей час недугу підхопили понад мільйон українців, ще ...

Революція у Шевченківському гаю: проти кого?
Севастіян ДМИТРУХ
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?

Напередодні Різдва Христового нечиста сила буяє особливо, бо не може стерпіти правди про Сина Божого, який приходить на ...

А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

ТОП-100 українських пісень 2020 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2020 року

Поява нових українських пісень продовжує бити рекорди. Якщо до впровадження квот нових українських треків впродовж року ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...